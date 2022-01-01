"Море Шоу" - агентство детских праздников Влады Чижевской Контакты:
Адрес: Москва ул. Складочная 1 стр. 13
Телефон:+7 (499) 444-31-53, Электронная почта: info@more-show.com
Меню
+7 (499) 444-31-53
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Организация детских праздников с полным погружением в сказку

Наслаждайтесь эмоциями ребёнка и ловите восторг гостей — с вами работает самая востребованная команда России!
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Организуем любой праздник

На высшем уровне
Хэллоуин
Хэллоуин
Для любителей страшных историй, угощений, мистики и веселья
Детская новогодняя елка
Детская новогодняя елка
Классические сказки и эффектные шоу по индивидуальному заказу
Выписка из роддома
Выписка из роддома
Трогательный сюрприз для самых родных и близких людей
Квесты
Квесты
Множество квестов для детей разного возраста и самых разнообразных жанров!
Мастер-классы
Мастер-классы
Огромный выбор - более 100 мастер-классов!
Масленица
Масленица
Веселый, озорной, сытный и любимый для многих праздник прощания с зимой!
День защиты детей
День защиты детей
Всемирный праздник, который понравится детям!
Городские праздники
Городские праздники
Масштабные мероприятия приведут гостей праздника в восторг
Выпускной в детском саду
Выпускной в детском саду
Первый выпускной в жизни будет запоминающимся!
Выпускной в школе
Выпускной в школе
Веселый праздник для всего класса
Gender Party
Gender Party
Раскройте родственникам и друзьям пол своего будущего ребёнка!
1-е сентября
1-е сентября
Отпразднуйте День Знаний весело и познавательно!
8 марта
8 марта
Нежный чудесный весенний праздник!
23 февраля
23 февраля
Праздник для всех мужчин, парней и мальчиков!
День рождения
День рождения
Ваш ребенок никогда не забудет этот праздник
Утренник
Утренник
Воплотите детские мечты и окунитесь в сказку
Завораживающие анимационные программы
Всего более 100 анимационных программ
Эксклюзивные ростовые куклы очень похожи на оригинальные костюмы героев, а продуманная до мелочей программа и профессиональная работа актёров перенесут героя и гостей праздника в известные фильмы и мультфильмы
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Программа «Ютуб»
Программа «Ютуб»
Детская шоу-программа «YouTube» — это веселая вечеринка для ребят и девчонок в возрасте от 7 до 15 лет!
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от 4000
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Программа «Черепашки Ниндзя»
Программа «Черепашки Ниндзя»
Черепашки Ниндзя на празднике - это веселье нон-стоп, мастерство владения нунчаками и прыжки выше головы!
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от 6000
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Программа «Холодное сердце»
Программа «Холодное сердце»
День Рождения от Море Шоу в стиле любимого мультфильма растопит даже самое холодное сердце.
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от 4000
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Программа «Хип Хоп пати»
Программа «Хип Хоп пати»
Зажигательная вечеринка для ребят в возрасте 4-7 лет, которые обожают отрываются под современные хиты!
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от 5000
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Программа «Футбольная вечеринка»
Программа «Футбольная вечеринка»
День Рождения на футбольном поле с самыми настоящими болельщиками и командной игрой во имя всеобщего веселья!
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от 4000
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Программа «Форт Боярд»
Программа «Форт Боярд»
Погладить мышей, попробовать на зуб тараканов и пройти 1000 и 1 испытание в самой настоящей древней крепости! Это праздник в стиле «Форт Боярд» от Море Шоу! Испытание на силу, ловкость и сообразительность - подростки придут в восторг!
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от 4000
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Программа «Трансформеры»
Программа «Трансформеры»
Подарок на День Рождения или выпускной для любителей гигантских роботов!
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от 10000
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Программа «Супергерои»
Программа «Супергерои»
Каждый мальчишка придёт в восторг, если к нему на праздник пожалует компания брутальных ребят - Железный человек, Бэтмен, Спайдер Мэн!
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от 4000
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Программа «Сафари»
Программа «Сафари»

Хотите заказать шоу для детей разных возрастов? Компания «Море Шоу» предлагает провести увлекательную и яркую программу «Сафари», которая приведет в восторг любого ребенка.

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от от 4000
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Невероятные шоу
Захватывающие   14 шоу-программ
Увлекательные интерактивные представления разных жанров, которые погрузят в волшебные миры и подарят море эмоций
Все шоу-программы
Тесла Шоу
Тесла Шоу
На вечеринке будут гром, молнии, светопредставление и три вселенных хорошего настроения!
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Шоу мыльных пузырей
Шоу мыльных пузырей
Самый сказочный спектакль в репертуаре «мыльного отдела» «Море Шоу».
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Шоу трансформеров
Шоу трансформеров
На празднике появляется принцесса Лея и Оби-Ван Кеноби они обращаются к ребятам за помощью и тогда, объединив силы, команда сможет выполнить задачу и нейтрализовать Империю.
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Бумажное шоу
Бумажное шоу
Зажигательные танцы в тонне разноцветной мишуры приведут в восторг и детей, и взрослых!
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Иллюзионист
Иллюзионист
Невероятно масштабное и захватывающее шоу «Иллюзионист» ещё никому не удалось разгадать!
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Фокусник с кроликом
Фокусник с кроликом
Любимчик фокусника - белый пушистый кролик - то появляется, то исчезает в самый ответственный момент! И как он только это делает? Сумеете разгадать секрет?
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Фокусник с левитацией
Фокусник с левитацией
Хотели бы научиться летать?
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Химическое шоу ученого
Химическое шоу ученого
Химические опыты любят все! И даже взрослые порой не знают, как происходит это волшебство!
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Шоу Алхимика
Шоу Алхимика
Химические опыты любят все! И даже взрослые порой не знают, как происходит это волшебство!
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Шоу Девочка в цветке
Шоу Девочка в цветке
Яркое и немного инопланетное акробатическое шоу создаёт атмосферу волшебства на детском, да и на взрослом празднике
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Шоу Железный Человек
Шоу Железный Человек
Iron man - это шоу для настоящих мужчин!
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Шоу оживших кукол
Шоу оживших кукол

Компания «Море Шоу» предлагает заказать шоу оживших кукол на День рождения и превратить праздник ребенка в захватывающее, яркое зрелище. На ваше мероприятие придут хрупкие изящные барабанщицы, которые будут маршировать в ритм музыки, выполнять точные перестроения и выбивать барабанную дробь. В репертуаре – как парадные марши, так и веселая задорная музыка, которая принесет огромное удовольствие и детям, и взрослым. Наполните свое торжество взрывом эмоций! Наши ожившие куклы легко управляют маршевыми барабанами и знают, как поразить гостей.

Особенности шоу-программы «Ожившие куклы»

Барабанное шоу – это звонкое, веселое представление, которое понравится зрителям всех возрастов. Оно идеально подойдет как малышам от 2-х лет, так и бабушкам или дедушкам. Зажигательная музыка и большое разнообразие барабанов придутся по душе всем присутствующим.

Мы индивидуально подходим к заказам и тщательно продумываем сценарий предстоящего торжества. Праздники проходят в удобном для вас формате и подходят каждому гостю без исключения. Наши опытные ведущие и аниматоры дополнят мероприятие и сделают шоу-программу более занимательной.

Если вы хотите устроить по-настоящему грандиозный детский праздник, обращайтесь в нашу компанию по телефону +7 (495) 477-52-23. Мы работаем по Москве и Московской области, предлагая заказчикам зрелищные и красочные мероприятия на любой вкус!


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Шоу пауков
Шоу пауков

Закажите шоу «Человек-паук» на детский праздник и превратите День рождения своего малыша в настоящее приключение! Кумир всех детей, отважный супергерой готов прийти на ваше мероприятие, чтобы подарить гостям море эмоций и оставить приятные воспоминания на долгое время. В рамках программы зрителей ждет невероятное акробатическое шоу, которое будет дополнено искрометными шутками, фокусами и конкурсами. Ваши гости весело проведут время и смогут принять непосредственное участие в красочном шоу.

Шоу «Человек-паук» – такого нет ни у кого!

Если ваш ребенок любит сказки и не потерял веру в чудеса, шоу-программа «Человек-паук» как раз для него. Представьте восторг своего малыша, когда его праздник посетит ловкий аниматор в костюме супергероя, который научит своим знаменитым приемам и продемонстрирует смелость и силу. Храбрый Спайдермен соберет из зрителей целую суперкоманду и предложит пройти множество сложных заданий, которые потребуют не только ловкости, но и смекалки.

Чтобы сделать праздник более радостным и фееричным, мы приглашаем на торжество сразу четырех отважных героев, которые умеют крутить сальто, прыгать по стенам и демонстрировать чудеса акробатики. Освободите побольше места на своем торжестве, ведь нескольким Человекам-Паукам нужно много пространства, чтобы провести подвижные танцы и конкурсы, обучить ребят суперспособностям и поздравить именинника «по-паучьи».

Шоу-программа подойдет и для мальчиков, и для девочек. Представление будет интересно детям любого возраста, начиная с 2–3 лет. Его можно заказывать как домашнего проведения праздника, так на утренник в детском саду или школе. В дополнение предлагаем родителям множество дополнительных шоу, которые внесут разнообразие в торжество. Мыльные пузыри или фокусник с кроликом станут отличным продолжением мероприятия.

Преимущества шоу от нашей компании

Агентство «Море Шоу» разработает для вас эксклюзивную программу торжества, которая будет создана с учетом возраста именинника. Все игры и конкурсы рассчитаны на разные увлечения и интересы, поэтому в происходящее сможет включиться каждый гость торжества. Менеджеры нашей компании предварительно обсуждают с родителями все нюансы предстоящего мероприятия, так что программа создается согласно индивидуальным требованиям заказчика.

С нами вы получаете:

  • профессиональных артистов и аниматоров с большим опытом в работе с детьми;
  • красочные костюмы и задорное музыкальное сопровождение;
  • авторский, полностью безопасный реквизит;
  • тематическое оформление;
  • уникальный сценарий;
  • умеренные цены на услуги аниматора.

Если вы хотите организовать шоу «Человек-паук» и по-настоящему порадовать своего малыша, обращайтесь к нам! Мы подготовим грандиозное мероприятие, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. По всем вопросам заказа и проведения праздника звоните нам по телефону +7 (495) 477-52-23.

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Шоу с животными
Шоу с животными

Все детки любят зверушек, поэтому детское шоу с животными на День Рождения – это беспроигрышный вариант в организации веселого и яркого праздника. Представление с птицами, собачками, экзотическими питомцами принесет море позитива и незабываемых впечатлений. При его проведении зрители окажутся в чудесном мире природы, где можно не только посмотреть на трюки дрессированных зверей, но и погладить их, потрогать руками. Все животные отличаются добрым нравом и легко идут на контакт с малышами.

Почему стоит обращаться в «Море Шоу»?

В нашей компании вы сможете заказать шоу с дрессированными животными по умеренным ценам. Мы ответственно подходим к задачам клиента и приглашаем на праздник опытных дрессировщиков, которые показывают гостям увлекательные и красочные выступления. С нами стоит сотрудничать по многим причинам:

  • большой выбор шоу-программ;
  • веселое музыкальное сопровождение;
  • красочные концертные костюмы и реквизит;
  • полная безопасность постановок;
  • оригинальные отрепетированные сценки.

Если вы заинтересованы предложением, звоните нам по номеру +7 (495) 477-52-23. Мы предоставим подробные консультации и организуем восхитительный праздник, который подарит только радость и положительные эмоции!

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Шоу световых картин
Шоу световых картин
Самое настоящее волшебство, от которого невозможно отвести глаз.
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Шоу феечек и единорога
Шоу феечек и единорога
Жемчужина праздника для настоящей маленькой принцессы!
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Атмосферный праздник
Декорации «Disco Party»

Яркие декорации для детского праздника от компании «Море Шоу» – это красочное и смелое оформление для самых энергичных гостей. С их помощью можно легко устроить зажигательную вечеринку в тематике Disco Party и погрузиться в драйвовую обстановку 1980-х годов. Наш реквизит позволяет организовать на празднике стильную фотозону, где каждый сможет ощутить себя настоящим королем диско и сделать потрясающие фото на память.

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Декорации «Disco Party»
Атмосферный праздник
Декорации «Алиса в стране чудес»

Если ваш ребенок любит сказки и до сих пор верит в чудеса, ему точно понравится оформление Дня рождения в тематике «Алиса в стране чудес».

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Декорации «Алиса в стране чудес»
Атмосферный праздник
Декорации «Восточная сказка»
Сказочная атмосфера для идеального праздника с помощью восхитительных декораций
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Декорации «Восточная сказка»
Атмосферный праздник
Декорации «Гарри Поттер»
Сказочная атмосфера для идеального праздника с помощью восхитительных декораций
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Декорации «Гарри Поттер»
Атмосферный праздник
Декорации «Годовасие»

Сказочная атмосфера для идеального праздника с помощью восхитительных декораций

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Декорации «Годовасие»
Атмосферный праздник
Декорации «Динозавры»

Чтобы устроить яркую вечеринку в стиле Дино, закажите декорации «Динозавры» от компании «Море Шоу»! Мы предоставим вам красочную и оригинальную фотозону, которая превратит праздник в удивительный мир первобытных животных. Благодаря ей дети смогут побывать в роли ученых и познакомиться с таинственными диплодоками, тираннозаврами, цератопсами. Праздничные декорации станут отличным местом для конкурсов, игр и позволят сделать красивые снимки на память.

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Декорации «Динозавры»
Атмосферный праздник
Декорации «Египет»
Сказочная атмосфера для идеального праздника с помощью восхитительных декораций
выбрать декорации
Декорации «Египет»
Атмосферный праздник
Декорации «Как приручить дракона»
Сказочная атмосфера для идеального праздника с помощью восхитительных декораций
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Декорации «Как приручить дракона»
Атмосферный праздник
Декорации «Холодное сердце»

Мы создадим сказочную атмосферу для идеального праздника с помощью восхитительных декораций.

выбрать декорации
Декорации «Холодное сердце»
Декорации «Disco Party»
Декорации «Disco Party»
Декорации «Алиса в стране чудес»
Декорации «Алиса в стране чудес»
Декорации «Восточная сказка»
Декорации «Восточная сказка»
Декорации «Гарри Поттер»
Декорации «Гарри Поттер»
Декорации «Годовасие»
Декорации «Годовасие»
Декорации «Динозавры»
Декорации «Динозавры»
Декорации «Египет»
Декорации «Египет»
Декорации «Как приручить дракона»
Декорации «Как приручить дракона»
Декорации «Холодное сердце»
Декорации «Холодное сердце»
Создай атмосферу праздника
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Лазерный лабиринт
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За 5 минут аниматор создаст точный восковой слепок руки ребенка
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Кенди-бары
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За 7 лет работы

Мы  многого достигли
Клиенты
Клиенты
Нам доверяют самые крупные и известные компании
Масштаб
Масштаб
Провели праздники в более 36 стран мира
Команда
Команда
В нашей команде 180 лучших аниматоров
Программы
Программы
Провели более 7000 невероятно захватывающих праздников

Посмотрите, что говорят заботливые родители

Море  шоу дарит море эмоций
Елена Перминова
Елена Перминова
Сегодня произошла настоящая сказка! Мой Любимый мальчик Егор превратился в короля, как он и мечтал. «Море Шоу» все организовали за 3 дня, начиная от сказочного костюма и заканчивая всей этой красотой — невероятно! Огромное спасибо за эти эмоции!
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Хочу сказать очередное спасибо за праздник, который вы подарили моему ребенку, мне и всем гостям!
Сергей Жуков
Сергей Жуков
Что можно сказать, когда шоу удалось? Можно только поаплодировать!
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук
Это сказка, которую мечтает подарить своим деткам любая мама!
Павел и Агата Прилучные
Павел и Агата Прилучные
Мы в третий раз обратились в «Море Шоу», и каждый год мы в восторге!
Полина Гагарина
Полина Гагарина
Детей от 10-ти лет удивить и увлечь очень сложно, но ребятам из «Море Шоу» это удалось.
Ксения Бородина
Ксения Бородина
Наша дружба с «Море Шоу» проверена годами и огромным количеством крутых праздников, которые они провели для нас!
Зара
Зара
Праздник удался! Дети счастливы! А это самое главное! Спасибо огромное «Море Шоу»!
Семья Костюшкиных
Семья Костюшкиных
Сегодня мы все превратились в маленьких детей, прекрасные актеры, невероятные
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